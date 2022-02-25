Пекин, , 06:29 — REGNUM Исследователи из Китая и Дании разработали важный шаг в том, как превратить углекислый газ в сырье с использованием электроэнергии, процесс, который может значительно продвинуть сокращение выбросов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

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В статье, опубликованной в рецензируемом журнале Nature Communications, ученые заявили, что они более четко, чем раньше, установили, как становится возможным электрохимическое сокращение CO2. Ведущий автор исследования и аспирант Тяньцзиньского университета Дэн Ваньюй сказал, что результаты дают новое представление о механизме реакции.

Углекислый газ может быть преобразован в жидкое топливо или химикаты. По сравнению с традиционной конверсией CO2, которая требует высокой температуры и давления, процесс электрохимического восстановления может выполняться при комнатной температуре и питаться от электричества. В исследовании говорится, что процесс электрохимического восстановления обладает большим потенциалом в качестве нового подхода к использованию CO2 в качестве ресурса.

Способность улавливать, хранить и использовать углекислый газ, ключевой парниковый газ, который приводит к глобальному изменению климата, может помочь странам достичь целевых показателей по нулевым выбросам. Но до сих пор лишь несколько компаний разработали технологию превращения парниковых газов в сырье.