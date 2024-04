Исламабад, 25 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Государственный министр информации и вещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что финансируемые Китаем компании, работающие в Пакистане, твердо привержены корпоративной социальной ответственности, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

Корпорации, финансируемые Китаем, в том числе работающие над проектами в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC), играют очень ответственную роль в обеспечении устойчивых социальных, экологических и экономических выгод для благосостояния народа Пакистана, сказал Хабиб во время участия в 14-м ежегодном Саммите по корпоративной социальной ответственности.

«Проекты в рамках CPEC способствуют зеленому развитию страны… Современные инфраструктурные и энергетические проекты дают импульс экономическому росту Пакистана», — сказал государственный министр, добавив, что скорейшее завершение проектов CPEC является главным приоритетом правительства Пакистана.

По этому случаю Национальный форум по окружающей среде и здоровью также вручил награды, связанные с корпоративной социальной ответственностью, десяткам корпораций, включая несколько компаний, финансируемых Китаем.

Ли Хуэй, главный представитель компании China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. в Пакистане, которая является дочерней компанией Государственной сетевой корпорации Китая и которая инвестировала и построила проект высоковольтной передачи постоянного тока Матиари-Лахор в рамках CPEC, сообщил Синьхуа, что получение наград, связанных с корпоративной социальной ответственностью, подчеркивает признание, которое получил проект.

«Наш проект сделает больше с точки зрения корпоративной социальной ответственности в будущем, чтобы принести больше ощутимых выгод местным жителям и укрепить особую дружбу между Китаем и Пакистаном», — добавил он.

Проект передачи был посвящен корпоративной социальной ответственности и пожертвовал большое количество риса и муки местным жителям и помог пакистанскому народу бороться с COVID-19 путем предоставления масок и лекарств, сказал он, добавив, что в рамках проекта также было посажено более 50 000 деревьев в восточной провинции Пенджаб в течение прошлого года для защиты окружающей среды.