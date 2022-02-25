Нью-Дели, 25 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар обсудил ситуацию вокруг Украины с представителями России, Великобритании и Соединенных Штатов. Об этом глава индийского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о развитии событий на Украине. Подчеркнул, что диалог и дипломатия являются наилучшим путем продвижения вперед», — заявил он.

Дипломат добавил, что обсуждал ситуацию на Украине с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс. Деталей переговоров он сообщил. Джайшанкар лишь отметил, что затрагивал вопрос эвакуации индийский граждан с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин обсудил с главой индийского правительства Нарендрой Моди специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Моди поблагодарил российского лидера за объяснение ситуации, а также попросил помочь с обеспечением безопасности граждан Индии.