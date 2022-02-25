Владивосток, 25 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В столице Приморья до сих пор стоят новогодние ёлки.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Елка

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По сообщению newsvlru, новогодние ёлки всё ещё красуются на улицах Владивостока. Также до сих пор не убрана главная городская ёлка на центральной площади.

В мэрии сообщили, что демонтаж начнётся в ближайшие дни. Отмечается, что ёлку собирались демонтировать до 20 февраля. Также новогодняя красавица стоит на Спортивной набережной, возле кинотеатра «Галактика», на кольце Запорожской, в сквере Суханова, на Вострецова, возле Дворца детского творчества на Океанском проспекте, в Снеговой Пади, в посёлке Трудовое и в Подножье.

Приморцы в соцсетях иронизируют, что так власти экономят деньги — через 9 месяцев опять ставить ёлки, так зачем убирать.

Как сообщало ИА REGNUM, главную новогоднюю ёлку России вывезли с территории Кремля 21 января.