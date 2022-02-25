Джакарта, 25 февраля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано сейсмологами на индонезийском острове Суматра. Об этом 25 февраля сообщила геологическая служба США.

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 04:39 мск, эпицентр землетрясения располагался в 67 км к северо-западу от города Букиттинги в провинции Западная Суматра. В городе проживает около 99 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 12,3 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,2, которое произошло в округе Пачитан в Индонезии.