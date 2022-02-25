Хабаровск, , 06:30 — REGNUM За спецоперацией России, направленной исключительно на демилитаризацию у наших границ, наступит новое мирное время, заверил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, отмечая, что это вынужденный шаг, который полностью выверен президентом Владимиром Путиным.⠀

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Решение руководства страны о проведении специальной операции продиктовано необходимостью защиты граждан России от военных угроз на границах нашей Родины. Это вынужденный шаг, который полностью выверен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В своем обращении к нации он подчеркнул, что «наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня».⠀

Наращивание военной инфраструктуры там, где люди хотят жить мирно, добрососедски, недопустимо ни для какой страны. Спасение жизней наших соотечественников на Донбассе, русскоязычных граждан, на протяжении многих лет подвергавшихся бомбардировкам, также является нашим неотъемлемым правом и полностью соответствует международным нормам.⠀

Очевидно, что за спецоперацией, направленной исключительно на демилитаризацию у наших границ, наступит новое мирное время, которое мы все ждем. Именно сейчас, в эти непростые дни, нам так необходима сплоченность страны», — написал в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Губернатор также акцентировал, что нужно уметь отличать фейки и не поддаваться на провокации.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас то время, когда всем нужно сплотиться, быть командой и не бросать своих. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram депутат Заксобрания Приамурья, президент Амурской областной общественной спортивной организации «Федерация тайского бокса» Андрей Домашенкин («Единая Россия»).