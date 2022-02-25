Якутск, , 06:28 — REGNUM Россия должна продемонстрировать Западу, что своих не сдаёт, поэтому военная операция в ЛНР и ДНР — логичный шаг. Об этом заявил телеканалу «Якутия24» историк, кандидат педагогических наук Владислав Голованов.

ВСУ. Донбасс Ngu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Действия, которые были предприняты сейчас, крайне необходимые для нас. Я думаю, что население России встретит их с большим одобрением. Здесь очень много вещей, которые затрагивают душу каждого гражданина РФ», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что история России — это путь постоянного похода запада против страны. Сейчас Россия сделал тот шаг, который должен был произойти, считает Владислав Голованов.

«Сценарий определен президентом очень четко: мы должны продемонстрировать Западу, что своих мы не сдаём», — отметил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.