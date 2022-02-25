Якутск, 25 февраля 2022, 06:28 — REGNUM Россия должна продемонстрировать Западу, что своих не сдаёт, поэтому военная операция в ЛНР и ДНР — логичный шаг. Об этом заявил телеканалу «Якутия24» историк, кандидат педагогических наук Владислав Голованов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
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Он подчеркнул, что история России — это путь постоянного похода запада против страны. Сейчас Россия сделал тот шаг, который должен был произойти, считает Владислав Голованов.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.