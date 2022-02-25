Сахалинская область, 25 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В районе села Стародубское на Сахалине полсотни рыбаков уносит на льдине в море. Спасатели выдвинулись на помощь, сообщает ИА Сах.ком.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

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Лед оторвало в 1,5 км от берега, а рыболовы были еще дальше. Несколько дней назад рыбаки заметили трещину, но внимания должного не уделили, продолжая рисковать жизнью.

Спасатели сообщили, что трещина шириной до 6 метров. За ней находятся около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге предупредили любителей зимней рыбалки и всех петербуржцев об опасности выхода на лёд из-за усиления ветра и подъёма уровня воды в Финском заливе.