Кемерово, , 06:08 — REGNUM Если Россия не даст отпор сегодня, завтра может быть поздно. Так считает молодой кузбасский спортсмен, студент педагогического колледжа Сергей Лысов.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«Отпор надо давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию. Сегодня Россия сильна, сильнее многих. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперёд обеспечить свою безопасность, иначе будет поздно», — подчеркнул он.

Отметим, что также считает директор школы №4 Яшкинского муниципального округа Кемеровской области Евгений Лебедев.

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