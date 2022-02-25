Брюссель, , 06:05 — REGNUM Новые санкции ЕС против России в числе прочего затронут ограничение доступа к передовым технологиям, включая сферу производства микрочипов. Об этом 25 февраля сообщила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Свое заявление глава ЕК сделала внеочередного саммита лидеров стран ЕС, на котором было принято решение о новом пакете антироссийских санкций. По ее словам, власти Евросоюза закрепят этот шаг юридически и Россия якобы лишится возможности «обеспечить свое процветающее будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за ситуации на Украине британские власти могут поддержать решить вопрос об отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT.

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