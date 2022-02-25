Якутск, , 06:11 — REGNUM Военная спецоперация в ЛНР и ДНР поможет спасти мирное население этих республик и обезопасит Россию. Такое мнение высказал председатель исполкома регионального штаба ОНФ в Якутии, депутат Госсобрания республики Валерий Лютый, сообщил телеканал «Якутия24».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Любая война это плохо, но порой нет другого выхода. Кто-то считает, что если конкретно на нас не нападают, то и не стоит вмешиваться и спасать тысячи жизней. Если мирные переговоры за восемь лет не дали результата, то принуждение к миру — единственный верный способ. Я поддерживаю волевое решение Владимира Путина», — сказал Валерий Лютый.

Он подчеркнул, что Россия не ставит целью завоевать территории Украины, и народ этой страны является братским для россиян.

«Надеюсь, что ситуация как можно скорее разрешится. Речь идет не о деньгах или иной выгоде, а о справедливости и честности», — отметил Валерий Лютый.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.