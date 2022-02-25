Любая война — это плохо, но порой нет другого выхода — мнение
Якутск, 25 февраля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Военная спецоперация в ЛНР и ДНР поможет спасти мирное население этих республик и обезопасит Россию. Такое мнение высказал председатель исполкома регионального штаба ОНФ в Якутии, депутат Госсобрания республики Валерий Лютый, сообщил телеканал «Якутия24».
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
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Он подчеркнул, что Россия не ставит целью завоевать территории Украины, и народ этой страны является братским для россиян.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.