Севастополь, 25 февраля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Управление федеральной налоговой службы по Севастополю потребовало введения банкротной процедуры в отношении ООО «Севастопольский специализированный морской порт». Арбитраж региона пока соответствующее заявление к производству не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Иск от налогового органа поступил в суд 24 февраля 2022 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения с заявлением, составила 397 033,74 рубля.

В 2019 году к компании претензии также имело правительство Севастополя. В декабре 2019 года решением судьи Ражкова был расторгнут договор от сентября 2015 года «об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории города федерального значения Севастополя», который был подписан властями и ООО.

«Материалами дела подтверждается факт существенного нарушения ответчиком условий договора, что является основанием для расторжения последнего», — уточнялось в решении.

Компания была учреждена в феврале 2015 года для деятельности морского пассажирского транспорта. Главой ООО в ЕГРЮЛ указана Галина Корогодова. Владеют компанией в равных долях ГУП «Севастопольский морской порт» и госкорпорация «Ростех».