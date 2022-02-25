Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Вмешательства США и союзников во внутреннюю политику других стран всегда заканчивались трагедией и жертвами, прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции по просьбе ЛНР и ДНР молодогвардеец Камчатки Артём Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Почему угрозы со стороны Украины и НАТО реальность? Этому нас учит история и примеры других стран. НАТО, которая за последние годы и месяцы в разы нарастила своё присутствие в соседних с Россией странах, уже уничтожала другие государства! Под надуманными предлогами осуществляла бомбардировку Сербии в 1999 году, разрушение Ирака, Ливии, Сирии. Везде — сотни и тысячи жертв мирного населения. Такую судьбу они приготовили и России», — написал он на своей странице в Instagram.

Молодогвардеец отметил, что от вмешательства США ещё не выиграла ни одна страна.

«Россия на собственном опыте знает, что жизни её граждан для США и Запада — ничто! В 90-е годы при активной финансовой и организационной поддержке Запада территория российского Северного Кавказа превратилась в очаг терроризма. Они уже платили деньги, чтобы нас убивали», — отметил Артём Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном звонке президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, он совершил по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.