Брюссель, , 05:55 — REGNUM Продажу самолётов и оборудования запретит Евросоюз российским авиакомпаниям. такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter по итогам заседания Совета Европы, где решался вопрос о санкциях против России.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам фон дер Ляйен, в новый пакет вошли финансовые санкции, которые, по расчётам ЕС, затронут 70% российского банковского сектора и ключевых государственных компаний, включая оборонные. Кроме того, санкции нацелены на энергетический сектор, который является для России ключевой экономической сферой.

Запрет на экспорт, поясняет фон дер Ляйен, ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизации нефтеперерабатывающих заводов. И ещё один пакет санкций запрещает продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

Как уточнила глава Еврокомиссии, принятый масштабный пакет санкций показывает сплочённость Евросоюза и знаменует «начало новой эры» противостояния российскому лидеру Владимиру Путину, который, как заявила глава Еврокомиссии, пытается переделать карту Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о санкционных мерах, введённых властями Канады против 27 финансовых институтов России и пяти крупных компаний.

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