Кемерово, , 05:55 — REGNUM Нужно давать своевременный отпор, иначе может быть поздно. Такое мнение высказал директор школы №4 Яшкинского муниципального округа Кемеровской области Евгений Лебедев, комментируя решение о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.

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«Объявленную президентом миротворческую операцию, военную операцию, считаю своевременной. В настоящее время Россия — сильная держава, сильнее многих других. И необходимо давать отпор, отпор своевременный, адекватный, иначе может быть поздно», — сказал Лебедев.

Отметим, что председатель совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Кемеровской области Любовь Карастелева («Единая Россия») также поддерживает решение о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.

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