Якутск, 25 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Россия не может примириться с тем, что её братский народ попал в руки неонацистов, а потому выступает за денацификацию Украины. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, комментируя проведение военной спецоперации на Донбассе.

Andrew Butko Жители Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Читайте также: Россия пытается предотвратить нарушение своих границ — о спецоперации

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своём выступлении очень четко поставил акцент на то, что мы защищаем интересы страны, жизнь и здоровье россиян, выступаем за денацификацию Украины. Мы не можем примириться с тем, что наш братский народ попал в руки неонацистов. Конечно, наша Россия как великое государство должна превентивно реагировать на все угрозы. Мы полностью поддерживаем решение Владимира Владимировича. Уверен, что все поставленные им задачи будут выполнены», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что Якутия готова поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик и 24 февраля подписала двухсторонний меморандум. Глава республики выразил радость по поводу того, что заключение соглашения состоялось несмотря на все сложности.

«Это очень важный документ, который будет развивать наше сотрудничество. Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно — курортного лечения в республике Крым рядом с Ялтой — городе Алупка. Это уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время сможет принимать якутян, в первую очередь, наших детей. Всем известно, что южный берег Крыма — это одно из уникальных мест в мире, известный своим целебным климатом. Появление такого объекта — это большое достижение для наших республик», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в ЛДНР и на Украине вынужденной мерой. Глава государства также отметил, что стране не оставили никаких шансов поступить иначе.