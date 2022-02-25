Россия должна превентивно реагировать на угрозы — глава Якутии
Якутск, 25 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Россия не может примириться с тем, что её братский народ попал в руки неонацистов, а потому выступает за денацификацию Украины. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, комментируя проведение военной спецоперации на Донбассе.
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Он подчеркнул, что Якутия готова поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик и 24 февраля подписала двухсторонний меморандум. Глава республики выразил радость по поводу того, что заключение соглашения состоялось несмотря на все сложности.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в ЛДНР и на Украине вынужденной мерой. Глава государства также отметил, что стране не оставили никаких шансов поступить иначе.