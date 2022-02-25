Пекин, , 05:50 — REGNUM Китай призвал Соединенные Штаты дать объяснение и немедленно положить конец их вредоносным кибератакам, пообещав принять необходимые меры для защиты своей кибербезопасности и своих собственных интересов, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чуньин сделала эти замечания на ежедневном пресс-брифинге в ответ на соответствующие сообщения, в которых разоблачались кибератаки, совершенные Соединенными Штатами в 45 странах и регионах за более чем 10 лет. Хуа сказала, что Китай серьезно обеспокоен безответственной и вредоносной кибератакой, раскрытой в отчетах, и настоятельно призывает США дать объяснение и немедленно прекратить такую деятельность.

Ссылаясь на сообщения о кибератаках США на Китай со стороны Equation Group и хакерской группы APT-C-39, Хуа сказала, что эти атаки могут привести к массовой утечке личной информации, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности и угрожать безопасности критической инфраструктуры Китая.

Хуа сказала, что Закон США о разведке позволяет правительству США заниматься массовой и неизбирательной кражей информации и данных со всего мира, включая своих союзников. «В отчетах показано, что, помимо Китая и других развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, кибератаки США также нацелены на их союзников, в том числе в Европе, а также на членов альянса Пяти глаз».

По словам Хуа, США активно стремятся к многостороннему и двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности во имя оказания помощи странам в укреплении их потенциала, что ставит под сомнение реальные намерения Соединенных Штатов.

Отметив, что киберпространство является общей территорией всех людей и что поддержание кибербезопасности является общей задачей для всех стран, сказала она, добавив, что Китай надеется, что США задумаются, займут ответственную позицию в киберпространстве и будут работать со всеми сторонами для совместной защиты мира и безопасности в киберпространстве посредством диалога и сотрудничества.