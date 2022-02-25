Москва, , 06:04 — REGNUM Для Баку заключение российско-азербайджанской декларации является важным элементом в соблюдении баланса в отношениях с Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для Баку положения российско-азербайджанской декларации важны, в том числе, для некоторого балансирования при тесных связях с Турцией, которые нашли своё фомальное и неформальное отражение в турецко-азербайджанской Шушинской декларации. Для Азербайджана важно всё-таки не складывать яйца в одну корзину в условиях той геополитической турбулентности и неопределённости, которые наблюдаются и стремительно распространяются по Кавказско-Черноморско-Каспийскому региону», — сказал эксперт.

Напомним, Азербайджан и Россия заключили совместную Декларацию о союзническом взаимодействии.