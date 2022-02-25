Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России подало многомиллионный иск к ООО «Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» из Новосибирска. Арбитраж Новосибирской области начнёт рассматривать претензии 29 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к производителю электропечей был подан 16 февраля 2022 года. Сумма претензий составила 15 771 668 рублей. Дело приняла к производству судья Суворова. Детали спора пока не сообщались.

Предприятие-ответчик зарегистрировано в едином госреестре юрлиц в сентябре 2016 года. В 2021 году у него сменился и директор, и владелец. Руководит активом с сентября 2021 года Виктор Кузнецов, а владеет с апреля — ООО «Инвест плюс» (собственники — АО «РАТМ-Холдинг» и Эдуард Таран).

Напомним, ранее Минпромторг России подал иск на 317 млн рублей к институту «Росатома» — АО «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит». Заседание по делу пока не назначено.