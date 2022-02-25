Москва, 25 февраля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В пятницу, 25 февраля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Оттепель

В ночь на 26 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер южный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале −1… +4 °C, ночью — −7… −2 °C.

В субботу, 26 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Санкт-Петербурга в результате действия североатлантического циклона пришло небольшое потепление.