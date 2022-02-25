Артём, Приморский край, , 05:46 — REGNUM В поселке Заводской Артемовского городского округа вечером 23 февраля на ребёнка напала стая бездомных собак — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Злая собака (сс) freegr

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«Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входит регулирование численности безнадзорных животных и контроль за их отловом», — пояснили в ведомстве.

В соцсетях мать пострадавшего мальчика написала, что он возвращался с тренировки. Собаки напали на него сзади, он отбивался, они искусали ему руки и ноги. Помог прохожий, он отогнал палкой собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском возле до №39 по улице Маршала Блюхера собака напала на трёхлетнего ребенка и укусила его за лицо. Всего в крови мальчика доставили в больницу.