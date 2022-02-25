Нужно обеспечить безопасность России, иначе будет поздно — о спецоперации
Благовещенск, 25 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Пришло время поддержать тех, кто попросил помощи, ведь исторически Россия всегда так поступала. Об этом напомнила специалист АНО «АРГО АО «Департамент поддержки и развития добровольчества» Амурской области Дарья Хлыбова, комментируя специальную военную операцию по просьбе ЛНР и ДНР.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
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Она подчеркнула, что не стыдится за свою страну, потому что Россия своих не бросает. Общественница также выразила надежду, что скоро все закончится, и люди будут смотреть на мирное небо над головой.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в ЛДНР и на Украине вынужденной мерой. Глава государства также отметил, что стране не оставили никаких шансов поступить иначе.