Пекин, , 05:32 — REGNUM Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки и прекратить преследование китайских студентов, обучающихся в стране, заявил представитель министерства иностранных дел Китая, передает 24 февраля агентство Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщениям, несколько китайских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, недавно подверглись преследованиям, допросам и даже депортации со стороны властей США. Соединенные Штаты грубо допрашивали этих студентов, являются ли они членами Коммунистической партии Китая (КПК), ограничивали их личную свободу на длительный период и не позволили им связываться с родственниками, друзьями и местным китайским посольством или консульством.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила на брифинге, что Китай выразил сильное недовольство и решительное несогласие с постоянными допросами американской стороны, преследованиями и репатриацией китайских студентов, обучающихся за рубежом, а также дискриминацией членов КПК.

Она сказала, что эта дискриминационная и порочная практика Соединенных Штатов серьезно нарушает основные права человека, основные свободы и законные права и интересы китайских студентов, обучающихся в Соединенных Штатах, и серьезно подрывает нормальные культурные обмены и сотрудничество в области образования между двумя странами.

«Частое подавление китайских студентов, обучающихся за рубежом, является отражением темной психологии и потери уверенности в себе американской стороной. Такие действия не сделают Соединенные Штаты безопаснее и сильнее, а только нанесут ущерб их собственным интересам, имиджу и репутации», — заявила Хуа.

Китай призывает американскую сторону немедленно исправить свою ошибку, прекратить разжигание идеологической конфронтации, прекратить подавление и преследование китайских студентов и подрыв законных и законных прав и интересов соответствующего китайского персонала.