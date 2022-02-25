Париж, , 05:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном звонке президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, он совершил по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Макрон уточнил, что у него с главой России состоялся «быстрый, откровенный и прямой» обмен мнениями по просьбе украинского лидера Зеленского. Как пояснил президент Франции, он попросил о прекращении боевых действий и передал просьбу от Зеленского провести с ним разговор.

По словам Макрона, Зеленский не мог сам связаться с российским лидером.

Макрон также отметил, что передал Путину послание от украинского президента и от Франции, но уточнил, что пока это не дало никакого эффекта. Кроме того, президент Франции подтвердил своё намерение продолжать работу над прекращением боевых действий и использовать для этой цели любую возможность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер России Владимир Путин и французский лидер Макрон в телефонном режиме обменялись мнениями по ситуации на Украине.

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