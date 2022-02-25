Париж, 25 февраля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит помощь Украине в размере 300 млн евро, а также поставки военной техники. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Также он пообещал помочь с размещением украинских беженцев в Европе. Кроме того, Макрон заявил о скором увеличении французского военного контингента в Румынии, а также о введении санкций против России. Тем не менее глава Франции предложил оставить возможность для переговоров с Россией по сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечалось, что в ходе переговоров Путин объяснил главе Елисейского дворца причины и обстоятельства принятия решения о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.