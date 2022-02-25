Канберра, , 05:25 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обрушился на Китай с критикой за отказ присоединиться к санкциям, «отрезающим» Россию от мира. Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами 25 февраля.

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Моррисон подчеркнул, что в текущей ситуации действия Китая, «ослабившего ограничения на торговлю российской пшеницей» особенно неприемлемы.

Скотт Моррисон «В то время, когда Австралия вместе с Великобританией, США, Европой и Японией делает шаги, направленные на изоляцию России, правительство Китая смягчает торговые ограничения для России. Это просто неприемлемо».

Если власти Китая стремятся к миру и «стремятся играть позитивную роль в мировых делах», то им не стоит «бросать спасательный круг России в то время как она вторгается в другую страну».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства обороны Китая осудил недавние заявления австралийской стороны относительно строительства инфраструктуры Китая и развёртывания национальной обороны на островах Южно-Китайского моря.

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