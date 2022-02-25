Кемерово, 25 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Председатель совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Кемеровской области Любовь Карастелева («Единая Россия») поддерживает решение о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР. Она считает, что нужно защитить население.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«В связи с событиями, которые происходят сегодня на Донбассе, в обществе появились различные точки зрения. Я считаю, что совершенно правильно именно сегодня наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил специальную военную операцию. Хватит молчать, хватит терпеть то, что происходит сегодня в мире. Мы не будем оглядываться больше на НАТО, на США. Мы считаем, что надо защитить прежде всего наше население, наших русских людей и за нами правда», — заявила она.

Отметим, что по мнению профессора кафедры истории России института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета Владислава Овчинникова, то, что сейчас происходит — превентивные меры по защите русскоязычного населения.