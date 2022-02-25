25 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

В Кемеровской области решается судьба одного из советских долгостроев — Крапивинской ГЭС, которая заморожена с 1989 года. К проекту уже проявил интерес один из российских олигархов.

Анастасия Степанова, , 07:15 — REGNUM В Кузбассе проходит серия общественных слушаний, на которых обсуждаются материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта завершения строительства Крапивинской ГЭС на р. Томь. Строительство объекта, который начали возводить в 1976 году, из-за проблем с финансированием было остановлено в 1989 году, но два года назад стало известно о планах завершить его. Окончательное решение по судьбе ГЭС будет принято по результатам общественного обсуждения, «окончания проектных работ и получения положительного заключения Главгосэкспертизы, а также определения механизма финансирования, обеспечивающего экономическую эффективность проекта». В конце февраля 2022 года в Кузбассе проходит серия общественных слушаний, и без скандала не обошлось. Следующий этап обсуждений намечен на 26 февраля 2022 года в Белово. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Павел Яковлев. Право сильного. 1890

О проекте

На реке Томь в Кемеровской области в 1976 году начали строить ГЭС мощностью 300 МВт, но уже в 1989 году из-за перебоев с финансами работы были приостановлены. К тому моменту Крапивинскую ГЭС возвели на 50%. На сегодня, по данным РусГидро, эта ГЭС — «единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор».

В феврале 2020 года РусГидро и власти Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта. Его включили в программы развития электроэнергетики страны и региона. При подписании документа губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что данный «гидроузел — это решение экологических проблем Кузбасса» и он «позволит контролировать паводки на Томи и при этом сделает ее снова полноводной рекой», улучшив «водоснабжение городов». Также Цивилёв назвал ГЭС — экологически чистым источником электроэнергии.

Власти, высказываясь в пользу достройки, также заявляют, что инвесторы заинтересованы в комплексном развитии, потому там «будут приводиться в порядок дороги, появятся новые объекты инфраструктуры, рабочие места». Они также уверяют, что вреда экологии не будет.

Крапивинская ГЭС в ходе строительства Администрация правительства Кузбасса Крапивинская ГЭС в ходе строительства Администрация правительства Кузбасса

Позиция жителей

Далеко не все жители региона согласны с достройкой долгостроя:

«Против завершения строительства. С появлением мощной ГЭС, а вместе с ней и рукотворного водохранилища, произойдет серьезное изменение микроклимата в худшую сторону — с дождями и туманами. Из-за строительства ГЭС придется затапливать большие территории, очищать пойму, вырубать лес, что, в свою очередь, негативно скажется на экологии района и области в целом. Кроме того, Кемеровская область — зона высокой сейсмичности, а, по мнению ряда специалистов, в районе Крапивинской ГЭС проходит зона тектонических нарушений. Все это может привести к серьезным последствиям как для людей, так и для окружающей среды»; «Обоснование необходимости строительства водохранилища выглядит очень несерьёзно, а нам здесь жить!»; «Хватит насиловать природу Кузбасса!»; «Негативные экологические последствия достройки Крапивинской ГЭС несоизмеримы с кажущейся экономической выгодой проекта»; «Считаю это вредом для экологии»; «Не дадим залетным варягам превратить наш Кузбасс в «мёртвую зону!»; «Крапивинская ГЭС с водохранилищем — это экологическая «бомба» для всего Кузбасса!».

Петиция с требованием отказаться от проекта достройки за неделю набрала почти 2 тыс. подписей. В ней отмечается, что в 2012 году уже пытались вернуться к проекту, но «вновь учёные, предыдущее руководство области и население пришли к единому решению, что данный проект не должен существовать», так как может негативно повлиять на экологическую обстановку.

Помимо этого, в соцсетях был организован флешмоб «Мы — граждане Кузбасса, выражаем свою позицию и говорим «Нет» достройке Крапивинской ГЭС». Это серия роликов, в которой жители региона выражают своё мнение по данному проекту.

Жители Прокопьевского округа на общественных слушаниях по строительству Крапивинской ГЭС Администрация правительства Кузбасса

Масла в огонь конфликта добавило то, что далеко не все желающие попали на общественные слушания, которые стартовали 21 февраля 2022 года. Вот что по этому поводу сообщают администраторы группы в ВК «Защитники Земли Кузнецкой и всей Руси»: «21 февраля прибывших общественников и учёного на слушания не пустили и отказались регистрировать за час до слушаний. После неожиданного вопроса, заданного в чате Евгением Симоновым, оказалось, что на вопросы настоящих, не допущенных участников никто отвечать и не собирался. После этого мы увидели, как многие участники слушания поднимаются на второй этаж по рабочим местам в администрацию Большой Талды».

24 февраля ситуация с недопуском повторилась. В местных СМИ появились сообщения, что снова на слушания не попали активисты.

«В Кузбассе жителей не пускают на слушания по строительству Крапивинской ГЭС. Под предлогом освидетельствования на наркотические вещества останавливают активистов. У одного из активистов с собой более 600 подписей против ГЭС», — уточнил проект «Активатика».

При этом на сайте администрации Кемеровской области пресс-релизы по итогам слушаний идут с заголовками, что жители округов поддержали проект «единогласно». А ведь, по словам самих властей, «решение о достройке Крапивинской ГЭС примут по итогам общественных слушаний».

Общественников не пускают на публичные слушания по Крапивинской ГЭС Цитата из видео опубликованного в группе vk.com/zemkuz

С чем связан протест?

Причин для протестов много. Так, например, в расчетную зону затопления Крапивинского водохранилища попадут природные заказники регионального значения «Бунгарапско-Ажендаровский» и «Салтымаковский», территории лесничеств, муниципальные земли, 78 объектов капитального строительства. А также в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов, из которых полностью или частично должно быть расселено население.

Из материалов ОВОС известно, что площадь затопления земельных угодий составит при НПУ (отметка нормального подпорного уровня) 177,5 м — 59,14 тыс. га, при 175 м — 54,13 тыс. га. Основными землепользователями в зоне водохранилища являются лесничества.

Из той же документации следует, что при создании Крапивинского водохранилища и отметке НПУ 177,5 метра мероприятия по расселению необходимы для шести населенных пунктов, расположенных в пределах Крапивинского муниципального округа (с. Салтымаково) и муниципального образования Новокузнецкий район (с. Ячменюха, с. Усть-Нарык, Усть-Аскарлы, с. Краснознаменка и частично п. Осиновое Плёсо), расположенных в разной степени влияния водохранилища. Полностью в зону затопления попадает только территория с. Салтымаково, а «остальные населенные пункты, кроме п. Осиновое Плёсо, частично расположены выше отметки НПУ, но по организационно-хозяйственным условиям (подтопление объектов инфраструктуры и т. д.) потребуют полного расселения». Территория п. Осиновое Плёсо в зоне влияния водохранилища находится только частично, потому там расселить предлагается около 300 человек — около трети посёлка.

Таким образом, при реализации проекта 990 гражданам предлагается сменить место жительства.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Если отметку водохранилища снизить до 175 метров, то расселить нужно будет три населенных пункта и 215 граждан.

Ещё один важный нюанс: при реализации проекта потребуется перенос восьми мест захоронений (гражданских кладбищ и отдельных захоронений, в том числе братской могилы в с. Ячменюха), а также границы водохранилища при НПУ 177,5 метра частично заходят в пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильников у п. Осиновое Плёсо и с. Краснознаменка, а при 175 метрах затрагивается СЗЗ скотомогильника в с. Краснознаменка.

И это далеко не весь перечень того, с чем не согласны активисты по данному проекту.

Стоимость достройки и потенциальные инвесторы

Стоимость работ по ГЭС оценивается в 35 млрд рублей. Средства планируется изыскивать в том числе и у частных инвесторов.

Осенью 2021 года стало известно об интересе к проекту компании из дивизиона миллиардера Олега Дерипаски. Газета «Коммерсант» сообщала, что компания En+ оценивает инвестиции в строительство Крапивинской ГЭС в 20 млрд рублей.