Оттава, 25 февраля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. 27 финансовых институтов России и пять крупных российских компаний были включены в санкционные списки властями Канады. Об этом сказано в опубликованных 24 февраля на сайте правительства Канады документах, связанных с пакетами санкций Оттавы в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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В санкционные списки, среди прочих, были включены Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть», — всего 27 ключевых российских финансовых учреждений и пять крупных компаний. Кроме того, ограничения коснулись31 человека, из числа ближайшего окружения президента России Владимира Путина и его близких.

Также в санкционный список попали члены семей депутатов Госдумы, проголосовавших за решение о суверенитете ДНР и ЛНР, и других лиц, уже подпавших под санкции Канады.

Всего в списке 32 юридических лица. Власти Канады включили в санкционные списки 382 гражданина России, в их число попали Герман Греф, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и детей бизнесменов братьев Ротенбергов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введе6нии правительством Канады первого этапа экономических санкций в отношении России. Канадцам запрещается ведение операций с покупкой российского госдолга и любые финансовые операции с двумя российскими госбанками, против которых также вводятся дополнительные санкции.