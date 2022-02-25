Пекин, 25 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая призвало японскую сторону должным образом решать исторические вопросы, чтобы не потерять еще больший авторитет в глазах своих азиатских соседей и международного сообщества, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

Сообщалось, что министр иностранных дел Южной Кореи Чон Юй Ен выразил обеспокоенность по поводу предложения Японии зарегистрировать связанные с войной золотые рудники на острове Садо в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО во время переговоров с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай в Париже 22 февраля.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила в ответ на это на ежедневном прессм-брифинге, что позиция Китая по вопросу принудительного труда в Японии во время Второй мировой войны постоянна и ясна, отметив, что Китай понимает и поддерживает позицию Южной Кореи.

Принудительная вербовка и порабощение рабочих были тяжкими преступлениями, совершенными японскими военными во время их зарубежных актов агрессии и колониального правления, сказала Хуа. В аналогичной предыдущей заявке Япония признала, что на некоторых из этих объектов применялся принудительный труд с участием работников из Китая, Корейского полуострова и других азиатских стран, и пообещала создать информационный центр в честь жертв, но так и не выполнила это обещание.

«Теперь, игнорируя болезненные воспоминания своих соседей, Япония пытается сделать аналогичную новую заявку, которая вызовет только более сильное возмущение и противодействие», — сказала Хуа.

Япония должна взглянуть в лицо своей истории, занять честную и ответственную позицию и предпринять конкретные действия для надлежащего решения проблем, оставшихся от истории, чтобы не потерять дальнейшего авторитета в глазах своих азиатских соседей и международного сообщества, сказала она.