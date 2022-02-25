Канберра, 25 февраля 2022, 05:00 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что новые антироссийские санкции затронут не только представителей власти, но и предпринимательский сектор. Об этом он сказал 25 февраля в ходе выступления перед журналистами в Сиднее.
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По его словам, в санкционный список попадут не только российские парламентарии, разрешившие ввести на Украину российские войска, но и крупные бизнесмены.
Моррисон подчеркнул, что правительство страны согласовывает с США «дальнейшие санкции в отношении ключевых телекомпаний, пропагандирующих агрессию и связанных с ней». Также Австралия планирует в рамках сотрудничества с НАТО предоставить Украине дополнительную помощь, прежде всего «нелетальную военную технику и медикаменты».
Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство Австралии в связи с «актом агрессии» в отношении Украины приняло решение о введении против России дополнительных санкций. Это решение уже поддержали в австралийском сенате.
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