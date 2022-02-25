Кемерово, , 05:00 — REGNUM То, что сейчас происходит — превентивные меры по защите русскоязычного населения Украины. Такое мнение высказал профессор кафедры истории России института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета Владислав Овчинников.

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«Меня, как и всех людей не может не волновать ситуация, сложившаяся сегодня. И я, как большинство людей, сторонник мира, а не войны. Потому что кровь, кровопролитие, жертвы — это всегда плохо. Но я очень хорошо помню Великую страну — СССР. Я служил в её армии. Я помню 90-е годы, когда мы хотели дружить с Западом и многое отдали за эту дружбу. Но оказалось, что с нами никто дружить не хочет. Мы сужали зону своего влияния, отводили войска, дали возможность объединиться новой Германии, а за это нам помогли развалить ту Великую страну. И мы, наверное, виноваты, и каждый из нас виноват в том, что много лет бездействовали, не смогли сохранить те связи, укрепить единство республик бывшего союза. И сейчас мы наблюдаем за ситуацией в Казахстане, а теперь и на Украине. И то, что сейчас происходит — превентивные меры по защите русскоязычного населения Украины. И в конце концов, по защите самих граждан Украины от той политики, которую навязывает им Запад, НАТО. Это превентивные меры, это способ защитить наших братьев по языку, по крови. И я очень надеюсь, что всё это закончится и закончится тем, что мы сохраним статус Великой державы, и то, что наши братья в ДНР и ЛНР будут защищены», — подчеркнул Овчинников.

Отметим, что по мнению жительницы Кузбасса Анны Хаперской, цель операции — в прекращении геноцида и предотвращении нападения.

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