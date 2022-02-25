Пекин, 25 февраля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны Китая осудил недавние заявления австралийской стороны относительно строительства инфраструктуры Китая и развертывания национальной обороны на островах Южно-Китайского моря, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Острова Сиша (Парасельские)

Пресс-секретарь Министерства обороны Китая Тань Кэфэй выступил с этим заявлением на очередной пресс-конференции. Острова Южно-Китайского моря являются неотъемлемой частью китайской территории. Поэтому строительство Китаем инфраструктуры и развертывание необходимых национальных сил обороны в регионе являются полностью законными. Ни одна сторона — и Австралия не является исключением — не имеет права выносить необоснованные суждения по этому вопросу, сказал Тань.

Вновь заявив о несогласии Китая и серьезной озабоченности по поводу сотрудничества между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией в области атомных подводных лодок, Тань призвал «трехстороннюю клику» отказаться от мышления времен холодной войны и игры с нулевой суммой и взять на себя ответственность за решение международных проблем по этому вопросу.