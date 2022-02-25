Тайбэй, , 04:57 — REGNUM Тайвань решил присоединиться к международным санкциям против России из-за ее специальной операции по денацификации Украины, сообщает пресс-служба МИД острова.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С целью заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, правительство Тайваня объявляет, что присоединится к международным экономическим санкциям против России», — заявили в Тайбэе.

Отмечается, что тайваньская администрация продолжит совместную работу с США для давления на Россию. Тем не менее содержание санкций со стороны Тайбэя пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И назвал ошибкой попытки Вашингтона использовать Тайвань для давления на КНР. Он добавил, что продолжение эскалации конфликта вокруг острова приведет к тотальной конфронтации в китайско-американских отношениях.