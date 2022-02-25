Россия пытается предотвратить нарушение своих границ — о спецоперации
Благовещенск, 25 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Российская спецоперация на Донбассе не ставит своей целью захватнические действия, но освобождает народ Украины от западного влияния. Об этом заявил на своей странице в Instagram специалист по партийному строительству амурского отделения партии «Единая Россия» Евгений Мулявко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
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Он подчеркнул, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина об оказании помощи населению ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в ЛДНР и на Украине вынужденной мерой. Глава государства также отметил, что стране не оставили никаких шансов поступить иначе.