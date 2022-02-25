Пекин, 25 февраля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Китай выступает против любого акта разжигания войны и с самого начала занял ответственную позицию, чтобы убедить все стороны не нагнетать напряженность и не разжигать войну на Украине, заявила представитель министерства иностранных дел Китае, передает 24 февраля агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

Пресс-секретарь Хуа Чуньин сделала эти замечания на ежедневном пресс-брифинге в ответ на запросы по украинскому вопросу, отметив, что Соединенные Штаты направили в Украину более 1000 тонн оружия и боеприпасов на сумму не менее $1,5 млрд.

«В то время, если бы все стороны способствовали мирным переговорам, рассмотрели исторический контекст проблемы Украины, уважали и учитывали интересы безопасности друг друга и решили проблему разумным, надлежащим образом для мягкой разрядки ситуации, что бы происходило сейчас?» — спросила Хуа.

Виновник напряженности должен теперь подумать о том, как как можно скорее потушить пожар конкретными действиями, вместо того чтобы обвинять других, сказала она. В ответ на замечания представителя Госдепартамента США по Украине Хуа заявила, что Соединенные Штаты не имеют права указывать Китаю, что делать в вопросе уважения национального суверенитета и территориальной целостности.

«Даже сегодня мы все еще сталкиваемся с реальной угрозой со стороны Соединенных Штатов и их так называемых союзников, бессмысленно вмешивающихся во внутренние дела Китая и подрывающих суверенитет и безопасность Китая по вопросам Синьцзяна, Гонконга и Тайваня», — сказала она.

Именно поэтому Китай всегда твердо придерживается целей и принципов Устава ООН и основных норм, регулирующих международные отношения, решительно защищая свой собственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность, а также международную справедливость и правосудие, добавила она.

Соединенные Штаты за почти 250 лет, прошедших с момента их основания, менее 20 лет обходились без иностранных военных операций, сказала она, добавив, что оправданиями, используемыми для военных интервенций, иногда являются демократия или права человека, иногда просто маленькая пробирка стирального порошка или часть фальшивых новостей.

В ответ на предположение США о том, что Россия начала свою операцию на Украине благодаря поддержке Китая, Хуа сказала, что российские друзья Китая были бы очень недовольны, услышав это.

Как постоянный член Совета Безопасности ООН и крупная независимая страна, Россия самостоятельно сформулировала и реализовала свою собственную дипломатическую стратегию, основанную на собственных суждениях и национальных интересах, сказала она.

Подчеркнув, что китайско-российские отношения не строятся на принципах альянса с целью конфронтации против третьих стран, Хуа сказала, что это принципиально отличается от действий Соединенных Штатов по проведению идеологических линий, формированию клик с блоковой политикой и созданию конфронтации и разногласий.

Что касается совместного заявления Китая и России, Хуа предложила американской стороне внимательно прочитать его еще раз, добавив, что укрепление стратегических связей и координации между Китаем и Россией и защита международной системы, в которой ООН играет центральную координирующую роль, в точности демонстрирует роль основных ответственных стран.