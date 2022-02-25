Москва, , 06:06 — REGNUM Взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах с Баку является чрезвычайно важным для Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Владимир Путин беседует с Ильхамом Алиевом Kremlin.ru

«Для России важно увязать Карабахский вопрос в повестке двухсторонних отношений с Азербайджаном с другими направлениями. В частности, с экономическим сотрудничеством и, возможно, с сотрудничеством в сфере безопасности, новые перспективы которого могут открыться в случае гипотетического разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье при участии российской стороны. Будущее покажет, как будут реализовываться положения российско-азербайджанской декларации, но, безусловно они важны для обеих сторон,» — сказал эксперт.

Напомним, 22 февраля между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии, состоящая из 43 статей.