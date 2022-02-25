Брюссель, , 04:48 — REGNUM Главы стран — членов Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций к экстренному саммиту в Брюсселе. Об этом сообщает источник в одной из делегаций.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», — цитирует его слова ТАСС.

Источник добавил, что ЕС рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT. Тем не менее пока окончательного решения по конкретному содержанию нового пакета санкций пока не принято. По словам источника, против этого выступает Германия. Кроме того, ЕС обсуждает введение персональных санкций против российского лидера Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее санкции против России ввела Япония. Токио уже заморозил активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ. Также японские власти приостановили выдачу виз российским гражданам, а также ограничили экспорт.