Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Тимофеев («Единая Россия») всецело поддержал решение президента РФ Владимира Путина по началу военной спецоперации по просьбе ЛНР и ДНР.

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«Поддерживаю решение президента РФ, принятое вчера на заседании Совбеза. Миллионы жителей Донбасса уже 8 лет живут в условиях реальной опасности, целые семьи, беременные женщины и пожилые люди вынуждены покидать свои дома. У сотен тысяч детей нет нормального детства, возможности спокойно учиться и без опаски играть в своем дворе. Те действия, которые сейчас происходят на Донбассе, направлены на защиту территорий и населения России», — написал в ФБ депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия без страха и лицемерия перед угрозами Запада вынуждена принудить киевский режим уважать историческую память украинского народа. А военные преступники киевской нацистской диктатуры должны понести уголовную ответственность за геноцид и страдания жителей Донбасса, считает депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Бобровских.