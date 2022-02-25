Москва, 25 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Кибервойну России объявила группа хакеров Anonymous и взяла ответственность за атаку на сайт новостного телеканала RT. Об этом 25 февраля сказано на странице группировки в Twitter.

Ms-it.kr.ua Хакеры

Киберпреступники официально объявили войну России, добавив при этом к записи хештег #Ukraine.

Телеканал RT сообщал о DDoS-атаках на сайт, которые начались 24 февраля вечером, при этом 27% адресов, с которых осуществляется кибератака, находятся в США. В это же время наблюдались сложности в работе сайтов Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США не регистрировали в последнее время никаких кибератак со стороны России.