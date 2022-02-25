Благовещенск, , 05:06 — REGNUM Россия не ставит своей целью захват Украины, но намерена защитить жителей Луганской и Донецкой народных республик. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram заместитель председателя Заксобрания Амурской области Евгений Тюхаев («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он считает, что ждать, пока на Россию нападут, было нельзя, а ситуация обострилась и требовала от руководства страны твёрдых решений.

«Для кого-то Донбасс — это просто территория, а для России — это люди. И поэтому военная операция, о которой объявил президент России, направлена на защиту людей, испытывающих на протяжении восьми лет геноцид со стороны киевского режима. Жителям Донбасса, нашим соотечественникам, русскоязычным гражданам не на кого больше надеяться», — уверен вице-спикер.

Он считает виноватыми в том, что произошло, украинских политиков, которые не соблюдают договорённости, стимулируют и подпитывают агрессию к России, населению ДНР и ЛНР. Российское государство народный избранник назвал очень мощным и обладающим самым высокотехнологичным оружием.

«Украину используют для антироссийских провокаций, а страдают от этого мирные простые люди. Самое важное — обеспечить защиту жителей ДНР и ЛНР, а также приграничных регионов России. Справедливость и правда — на нашей стороне!» — также написал Евгений Тюхаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины.