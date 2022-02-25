Благовещенск, 25 февраля 2022, 05:06 — REGNUM Россия не ставит своей целью захват Украины, но намерена защитить жителей Луганской и Донецкой народных республик. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram заместитель председателя Заксобрания Амурской области Евгений Тюхаев («Единая Россия»).
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Он считает, что ждать, пока на Россию нападут, было нельзя, а ситуация обострилась и требовала от руководства страны твёрдых решений.
Он считает виноватыми в том, что произошло, украинских политиков, которые не соблюдают договорённости, стимулируют и подпитывают агрессию к России, населению ДНР и ЛНР. Российское государство народный избранник назвал очень мощным и обладающим самым высокотехнологичным оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины.