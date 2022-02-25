Токио, 25 февраля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Власти Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций, вводимого за военную спецоперацию по денацификации Украины, замораживают активы ряда крупнейших российских банков — банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ. Об этом министр финансов Японии Сюнъити Судзуки объявил 25 февраля в ходе пресс-конференции в Токио.

Флаг Японии

Сюнъити Судзуки «Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трёх банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о решении усилить санкции в трёх направлениях в отношении России за спецоперацию на Украине.