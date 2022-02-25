Кемерово, , 04:30 — REGNUM Цель операции России — в прекращении геноцида и предотвращении нападения. Так считают в Кемеровской области.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Объявленная операция имеет две цели: это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших уже понятными военных угроз рядом с нашими границами. Это прекращение геноцида и предотвращения нападения на Россию. Это наша самозащита», — отметила жительница Кузбасса Анна Хаперская.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о тотальной мобилизации. Он опубликован на официальном сайте президента Украины.

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