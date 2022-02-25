Петропавловск-Камчатский, , 04:42 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Камчатки («Едина Россия») Анатолий Кирносенко поддержал решения президента РФ Владимира Путина по ситуации с Украиной, отметив, что сила в правде и единстве нации.

Конституция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия миролюбивая страна и эти действия вынуждены, это самозащита. Защита своих территорий, защита русскоязычных граждан. Наш долг защитить наших братьев, которых методично уничтожали восемь лет. Это был настоящий геноцид. В Россию опять пошел поток беженцев. «Партнеры» продолжали накачивать Украину оружием и советниками. Обстрелы участились. Дальше ждать было нельзя. Война могла прийти и на нашу землю. История нас учит на примерах Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Я поддерживаю принятые решения Верховным главнокомандующим. Считаю, что наша сила в правде и единстве нации», — написал на своей странице ВКонтакте депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, сложившаяся ситуация на Украине стала следствием вмешательства Соединенных Штатов, заинтересованных в военном конфликте с Россией, заявил экс-президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter.