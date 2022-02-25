Благовещенск, 25 февраля 2022, 04:29 — REGNUM Сейчас то время, когда всем нужно сплотиться, быть командой и не бросать своих. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram депутат Заксобрания Приамурья, президент Амурской областной общественной спортивной организации «Федерация тайского бокса» Андрей Домашенкин («Единая Россия»).
Он обратил внимание, что особенно важно оказывать помощь, когда о ней просят. Депутат считает уделом слабых оставлять в опасности тех, кто не может защитить себя. При этом Андрей Домашенкин подчёркнул, что предпочитает мир.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины.