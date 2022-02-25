Благовещенск, 25 февраля, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Сейчас то время, когда всем нужно сплотиться, быть командой и не бросать своих. Такое мнение высказал на своей странице в Instagram депутат Заксобрания Приамурья, президент Амурской областной общественной спортивной организации «Федерация тайского бокса» Андрей Домашенкин («Единая Россия»).

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Если спортсмена, тренера да в принципе любого человека из моей команды ущемляют или проявляют в отношении него агрессию, я точно не останусь в стороне. Потому что команда для того и есть, чтобы каждый был друг для друга поддержкой. Особенно руководитель — то есть человек, который несёт за всё ответственность. Своих бросать нельзя, ни при каких обстоятельствах», — уверен народный избранник.

Он обратил внимание, что особенно важно оказывать помощь, когда о ней просят. Депутат считает уделом слабых оставлять в опасности тех, кто не может защитить себя. При этом Андрей Домашенкин подчёркнул, что предпочитает мир.

«Мне не нравится слово война, скорее защита. Сейчас то время, когда нам всем нужно сплотиться», — также отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите территорий Донбасса от агрессии Украины.