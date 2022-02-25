Красноярск, , 04:09 — REGNUM В пятницу, 25 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск University2019

В 08:00 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью с 25 на 26 февраля ожидается до −4… −2 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В субботу, 26 февраля, в Красноярске до −3… −1 °C, облачно, небольшие осадки. Ночью — до −8… −6 °C.

В воскресенье, 28 февраля, в Красноярске ожидается до −4… −2 °C днём и до −5… −3 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−17 м/с.

25 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в городах Абакане и Черногорске.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Хакасии введён режим «чёрного неба»