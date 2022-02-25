Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Россия без страха и лицемерия перед угрозами Запада вынуждена принудить киевский режим уважать историческую память украинского народа. А военные преступники киевской нацистской диктатуры должны понести уголовную ответственность за геноцид и страдания жителей Донбасса, считает депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Бобровских.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Операция России — операция против бандеровцев, которые взяли народ Украины в заложники. Украина стала плацдармом для целенаправленно формировавшегося нацистского режима, при котором русский народ был объявлен многолетним историческим врагом.

Фактически на Украине сформировалась нацистская диктатура. Настало время, когда Россия просто обязана прекратить геноцид на Донбассе. Объявленная специальная военная операция открывает огромные возможности для украинского народа сбросить нацистское ярмо.

Заявления официального Киева о создании тактического ядерного оружия несет прямую угрозу Российской Федерации. Катастрофа, которая может последовать вслед за этим заявлением несет прямую угрозу нашей стране. Россия готова отразить любые угрозы, наши Вооруженные Силы находятся в полной боевой готовности и отлично оснащены. Самое главное, граждане России понимают правду и справедливость этих вынужденных действий. Подавляющее большинство граждан Украины ждут освобождения от власти неофашистов.

Россия без страха и лицемерия перед угрозами Запада вынуждена принудить киевский режим уважать историческую память украинского народа. А военные преступники киевской нацистской диктатуры должны понести уголовную ответственность за геноцид и страдания жителей Донбасса.

«Настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне», — сказал президент в обращении. Политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» полностью разделяет эту позицию главы государства. Уверен, как и большинство граждан нашей страны», — написал на своей странице ВКонтакте Дмитрий Бобровских.

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Как сообщало ИА REGNUM, стало очевидно, что необходимо срочно принимать меры, выразила согласие с решением президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине руководитель направления жилищная политика в молодежном правительстве Сахалинской области Наталья Подпругина.