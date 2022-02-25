Москва, 25 февраля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Баку весьма прагматично подходит ко взаимоотношениям с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Совершенно логично, что некоторым охлаждением российско-армянских отношений после 2018 года воспользовались в Азербайджане, приложив усилия для взаимодействия не только с Россией, но и с другими центрами силы. В частности, с США, с европейскими партнёрами. Это достаточно логичный и достаточно прагматичный шаг со стороны Азербайджана, который основывается, в том числе, и на экономических предпосылках, на росте товарооборота, на взаимной заинтересованности двух стран в экономической сфере», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля между Россией и Азербайджаном было заключена Декларация о союзническом взаимодействии.